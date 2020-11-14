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ABD seçimlerinde kritik eyaletlerdeki sonuçlar da belli oldu

Amerikan medyasının ABD başkanlık seçimlerinin sonuçlarına ilişkin haberinde, Demokrat aday Joe Biden, Georgia eyaletini kazanırken, Başkan Donald Trump da Kuzey Carolina'yı kazandı.

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Amerikan CNN yayın kuruluşunun projeksiyonuna göre; Biden, Georgia'da oyların yüzde 49.52'sini alırken, Trump'ın oy oranı yüzde 49.23'te kaldı. 

Kuzey Carolina'da ise Trump yüzde 50 oyla yarışı önde tamamladı ve 15 delegeyi hanesine yazdırdı. Biden ise bu eyalette yüzde 48.6 oy aldı. 

Ancak bu gelişme, Demokrat aday Joe Biden başkanlık için gereken 270 delege sayısını zaten aştığı için sonuca etki etmeyecek.

Son tabloda Biden 306, Trump ise 232 delege sayısına ulaşmış durumda. Fakat Başkan Trump ve ekibi seçimin kaybedildiğini henüz kabul etmiş değil. 

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany katıldığı bir programda, Başkan Trump'ın ocak ayında Joe Biden'ın başkanlık yemin törenine katılıp katılmayacağına ilişkin soruya karşılık, "Ben Trump'ın kendi yemin törenine katılacağını düşünüyorum" dedi.

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