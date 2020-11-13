BIST 1.291
DOLAR 7,66
EURO 9,07
ALTIN 469,12
HABER /  YEREL

Vefat ilanıyla ortaya çıkan Gaziantep Üniversitesi'ndeki akraba ilişkileri tepki çekti

GAZİANTEP Üniversitesi'nde görev yapan isimlerin akrabalık ilişkilerini ortaya çıkaran vefat duyurusu, tepkilerin ardından siteden kaldırıldı. Paylaşımın ardından üniversitede bu kadar akrabanın görevde olması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Abone ol

GAZİANTEP Üniversitesi'nin internet sitesi üzerinden paylaşılan bir vefat ilanı tartışmalara neden oldu.

İlanda hayatını kaybeden kişinin; Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Yıldırım'ın kayınpederi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakülte Sekreteri Ayfer Yıldırım'ın babası, Sosyal Bilimler MYÖ Öğretim Görevlisi Aykut Direzinci'nin dedesi, Rektörlük Özel KAlem Aysun Şahan'ın dedesi olduğu belirtildi.

Paylaşımın ardından üniversitede bu kadar akrabanın görevde olması tepkileri de beraberinde getirdi.

Sosyal medyada hızla yayılan vefat ilanı, tepkilerin ardından internet sitesinden kaldırıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı
Galatasaray'ın deplasman fobisinden eser kalmadı
Muharrem İnce neden televizyonlara çıkartılmıyor?
Tayvan kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi
Rekabet Kurulu, Google'a 197 milyon lira cezası kesti
Antalya'da anneye akılalmaz tuzak! Her şey bir telefonla başladı
ÖNCEKİ HABERLER
2 kıtalık 3 kıtalık kısa duygulu Öğretmenler Günü mesajları 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa çağrı: Ne olur Allah rızası için bırakın sigarayı
İzmir'de 71 yaşındaki adam yanarak hayatını kaybetti
11 yaşındaki çocuğu istismar etti! Fatih Şağban’ın yargılanmasına başlandı
20 gün önce bebeği olmuştu! İstanbul'da feci şekilde can verdi
Diyarbakır'da terör soruşturması! 12 şüpheli gözaltına alındı
Yorumlar 7 yorum