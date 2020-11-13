İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında alınan kararı açıklayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı" dedi.Abone ol
İSTANBUL'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Sevgili İstanbullular, maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır. #SağlıkİçinHepimizİçin kurallara uymak, vazgeçilmezdir."
Sevgili İstanbullular,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 13, 2020
Maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır.#SağlıkİçinHepimizİçin kurallara uymak, vazgeçilmezdir.#Pazaryeri😷🚭#AçıkPazar😷🚭#KapalıPazar😷🚭#SosyetePazarı 😷🚭
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