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İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı

Anadolu Ajansı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında alınan kararı açıklayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı" dedi.

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İSTANBUL'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı. 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: 

"Sevgili İstanbullular, maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır. #SağlıkİçinHepimizİçin kurallara uymak, vazgeçilmezdir."

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