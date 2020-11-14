MHP şikâyet etti, savcılık Kemal Kılıçdaroğlu hakkında fezleke gönderdi

MHP'nin üç genel başkan yardımcısının yer aldığı komisyon CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu şikâyet etti. Savcılık, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke gönderdi. TBMM tarihinde ilk kez bir partinin oluşturduğu komisyon aracılığıyla ana muhalefet lideri hakkında fezleke hazırlanmış oldu

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, ana muhalefet partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çeşitli demeçlerini inceleyip Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık da “Suç ve suçluyu övme” iddiası ile Kılıçdaroğlu hakkında kovuşturma yapmak için dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

TBMM'ye gönderilen 10 sayfalık fezleke

Sözcü’den Başak Kaya imzalı habere göre, TBMM'ye gönderilen 10 sayfalık fezlekede, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması halinde, hakkında 3 yıl hapis öngören TCK'nın 215 ve 218'inci maddeleri uyarınca işlem yapılacağı vurgulandı. Fezlekede, CHP lideri için TCK'nın 53. maddesinin de uygulanarak muhtarlık dahil, seçme ve seçilme hakkından yoksun bırakılması, serbest meslek erbabı ya da tacirlik yapamaması da istendi.

TBMM tarihinde ilk kez bir partinin oluşturduğu komisyon aracılığıyla ana muhalefet lideri hakkında fezleke hazırlanmış oldu.

Suç sayılan konuşmalar

Fezlekede MHP'nin dilekçesinde yer alan CHP liderinin yaptığı 10 farklı konuşmanın TBMM grup konuşması olduğu, yedi farklı konuşmasında da suç unsuru olmadığı belirtilip işleme gerek görülmedi. Buna karşın fezlekede Kılıçdaroğlu'nun, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunu, belediyelere kayyum atanmasını eleştirmesi; iktidarın yargıyı siyasallaştırdığını söylemesi suç unsuru olarak yer aldı.

"Şimdi karşımıza muhbir milletvekilleri çıktı"

CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkındaki fezlekeye, “Ben Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Ahmet Altan, Müyesser Yıldız'ın içeride tutulması doğru değil diye açıklama yapmıştım. MHP milletvekilleri beni şikâyet ediyor, terörü övüyor diye. Savcı da dosyayı gönderiyor. Şimdi karşımıza muhbir milletvekilleri çıktı” diyerek tepki göstermişti.