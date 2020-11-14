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Gazprom’un Türkiye’ye gaz sevkiyatı Eylül'de neredeyse iki kat arttı

Gazprom ve Rusya Federal Güvenlik Servisi, Türkiye’ye gaz sevkiyatının bu yıl eylül ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse iki kat arttığını belirtti.

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Gazprom bu yıl eylül ayında Türkiye’ye 1.92 milyar metreküp gaz sevkiyatı yaptı. Bu, ocak ayı başından beri Türkiye’ye yapılan en yüksek gaz sevkiyatı olmakla birlikte, geçen yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse 2 kat daha fazla.

Geçen yıl eylül ayında Gazprom’un Türkiye’ye 1.017 milyar metreküp gaz sevkiyatı yapmıştı.

Diğer yandan Türkiye’ye gaz sevkiyatı yıl başından beri yüzde 25 azaldı. Dönem içinde yapılan sevkiyat miktarı 8.854 milyar metreküp olarak kaydedildi.

Rus gazının en büyük pazarı olan Almanya’ya sevkiyat 9 ay içinde yüzde 16 azaldı ve 31.185 milyar metreküp oldu. İtalya’ya sevkiyatta da yüzde 9 azalma (16.003 milyar metreküp) görüldü.

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