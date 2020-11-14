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Seçimde hile yapıldığına dair delil getirene 1 milyon dolar para ödülü

ABD seçimlerinde kilit öneme sahip eyaletlerden biri olan Teksas'ta, Cumhuriyetçi Vali Yardımcısı Dan Patrick, seçimlerde oy çalındığına ya da hile yapıldığına dair delil getirene bir milyon dolar ödül vereceklerini açıkladı.

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Donald Trump, seçimler sonrası yenilgiyi kabul etmemiş, herhangi bir kanıt göstermeden sandık başlarında oy çalındığını ve hile yapıldığını iddia etmişti.

Vali Yardımcısı Patrick yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın seçimlerde hile yapıldığına dair görüşlerini desteklediğini belirterek, "Başkanlık seçimlerinde her yasal oyun sayılması ve yasal olmayanların ise geçersiz sayılması gerekiyor. Oy pusulalarının sayılmasındaki gecikme olası hataları ve seçmen hilekarlığına dair şüpheleri artırıyor." dedi.

Patrick ayrıca vaat edilen 1 milyon doların Trump'ın seçim kampanyası için toplanan paradan ödeneceğini de sözlerine ekledi.

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