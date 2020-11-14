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Türkiye - Rusya maçı ne zaman canlı yayın saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında yarın sahasında Rusya'yı konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Peki maçı hangi kanal yayınlayacak. İşte tüm detaylar...

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında yarın sahasında Rusya ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Radoslaw Siejka yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Pawel Gil olacak.

Grubun diğer maçında ise Macaristan sahasında, Sırbistan'ı konuk edecek.

Üçüncü grupta, beşinci maçlar öncesinde Rusya 8 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 7 puana sahip. Grupta Türkiye 3 puanla üçüncü, Sırbistan ise 2 puanla son sırada bulunuyor.  

Ay-yıldızlı ekipte Orkun Kökçü ve Mert Çetin sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. 


 

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