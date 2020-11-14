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Juventus'ta Merih Demiral korkusu yaşanıyor

3-3 biten Türkiye-Hırvatistan maçında testi pozitif çıkan Vida’nın forma giymesi İtalya’da da yankı buldu.

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A Milli Takımımızın Hırvatistan ile oynadığı hazırlık maçında Domagoj Vida'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı haberi ile devre arasında oyundan alınmasını değerlendiren La Gazzetta dello Sport, Juventus'un da bu gelişmeyi Merih Demiral açısından önemle takip ettiğini yazdı.

Gazetedeki haberde, Merih Demiral'ın Vida oyundan çıktıktan sonra ikinci yarıda forma giydiğini ve ilk testinin de negatif çıktığını vurgularken, Juventus'un ise virüsün farklı zaman dilimlerinde tespit edilebilmesi dolayısı ile tedbiri elden bırakmadığı ifade edildi.

Bu nedenle Juventus'un, tüm test sonuçlarını izleyeceği ve milli oyuncu döndüğünde de test yapacağı vurgulandı.

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