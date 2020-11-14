Sürmene'de kestiği ağacın gövdesindeki figür şaşırttı İlk gördüğümde bir korku hissettim

"Evimde saklıyorum"

Böyle bir şey daha önce hiç görmedim. Hayalet gibi bir şeye benzettim. İlk gördüğümde bir korku hissettim, evimde saklıyorum. Fotoğrafa baktığımda iki gözü de sol tarafa bakıyordu. Bir gözü epey büyük, diğer gözük küçük.