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Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e 4 isim için transfer garantisi

Galatasaray'daki başkanlık seçimi öncesi teknik direktör Fatih Terim'de devre arasındaki transferlerin nasıl yapılacağı konusunda soru işaretleri oluştu ancak başkan ve yöneticiler, ocak ayında alınması planlanan futbolcular konusunda tecrübeli hocaya garanti verdi.

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Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve kurmaylarının 19-26 Aralık tarihleri için seçim kararı alması sonrası, Florya'da tedirginlik yaratan bir durum oluşmuştu. Başkan adaylığı konusunda Metin Öztürk, Cengiz Özyalçın, Burak Elmas ve Ali Fatinoğlu isimleri gündeme gelmişti. Başkan Cengiz'in, "Şu anda başkanlık için verdiğim bir karar yok, sağlığım sebebiyle ailem ve doktorlarım devam etmemi istemiyor" açıklaması da kafalarda soru işaretleri yaratmıştı.

Terim'in kafasında soru işaretleri oluştu
Fanatik'te yer alan habere göre; Terim'in, sezon başında istediği ve gönderilmesini talep ettiği isimlerde bir hareket gerçekleşmedi. Sonrasında yönetimle arası açılan ancak daha sonra yapılan toplantının ardından devre arası için söz alan tecrübeli hocanın kafasında, Cengiz'in aday olmaması ya da olsa da seçilememesi halinde takıma gerekli takviyelerin nasıl yapılacağı konusunda soru işareti oluştu.

Transfer garantisi
Ancak Cengiz ve diğer yöneticilerin, Ocak ayında alınması planlanan futbolcular konusunda çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdükleri ve Fatih hocaya bu konuda garanti verdikleri konuşuluyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Cengiz, olası bir görevinden ayrılma durumunda bile kendisinden sonra gelecek yönetime, planlanan transferler için tam destek verecek.

İşte o 4 isim
Monaco'dan Onyekuru, Wolfsburg'dan Yunus Mallı, Fulham'dan Seri ve Fortuna Düsseldorf'tan Kenan Karaman için temasların başladığı ve tüm hızıyla da görüşmelerin sürdüğü gelen haberler arasında yer alıyor.

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