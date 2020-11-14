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HABER /  POLİTİKA

Hulusi Akar'dan dikkat çeken Atatürk çıkışı: TSK'da Atatürkçü düşünce değişmedi

TSK'da Atatürkçü düşüncenin değişmediğini belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “TSK’da Atatürkçü düşünce sistemi dün öyleydi, bugün de böyle. Bu insanı çok irite ediyor. Atatürk’e karşı bir şey söz konusu olamaz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” düşüncesini dile getirdi.

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Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre, Milli Savunma Bakanı Akar, bakanlığının 2021 bütçesinin komisyondaki görüşmelerinde, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

'YAŞ kararları' eleştirisi

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi “Böyle bir ortamda bu kadar albay tasfiyesi hayatın olağan akışına aykırıdır” diyerek, 2020 YAŞ’ta 624 albayın emekliye sevk edilmesini sordu. Akar, bu soruya “Normal işin gereği yapılan bir çalışma olarak ortaya çıkmıştır. YAŞ’taki terfilerin Genelkurmay Başkanı veya kuvvet komutanlarının bilgisi dışında yapıldığı iddiası hayatın doğal akışına aykırı bir şey” karşılığını verdi.

"TSK’da Atatürkçü düşünce sisteminin zayıfladı"

Bir milletvekilinin, TSK’da Atatürkçü düşünce sisteminin zayıfladığını söylemesi üzerine de Akar, “TSK’da Atatürkçü düşünce sistemi dün öyleydi, bugün de böyle. Bu insanı çok irite ediyor. Atatürk’e karşı bir şey söz konusu olamaz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

TSK’da ne zaman bir kadın general olacak?

Akar, “TSK’da ne zaman bir kadın generalin olacağı” yönündeki soruyu, “Kadın albaylarımız var. YAŞ dönemi geldiğinde hiçbir ayrımcılık olmadan, hak hukuk neyse ona göre şuraya girecekler ve olacaklar. Biz de onların terfilerini iftiharla kutlayacağız inşallah” diye yanıtladı. 

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