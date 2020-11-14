Konyaspor'da 5 koronavirüs vakası

Süper Lig ekibi Konyaspor, 2 futbolcu ve 3 personelinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Konyaspor, yapılan COVID - 19 testleri neticesinde 1 oyuncu ve 3 personelinde; Milli Takımlarda bulunan 1 futbolcusunda pozitif bulguya rastlandığını açıkladı.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kayacık Tesislerimizde yapılan COVID - 19 testleri neticesinde 1 oyuncu ve 3 personelimizde; Milli Takımlarda bulunan 1 futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır."