Fatih Altaylı'dan 'Formula 1'deki asfalt krizi' tepkisi: Bize yeni asfalt dökmeye gerek yok dediler

Formula 1 Türkiye Grand Prix’de görevlendirilen dört hakemden biri olan Fatih Altaylı, asfalt tartışmalarına değidi. Altaylı, "Yarış kesinleştiği zaman FIA'dan Türkiye'ye geldiler. Pistin asfaltının eski olmakla beraber bir yarış idare edebileceğini söylediler" ifadelerini kullandı.

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Formula 1 pilotlarının İstanbul Park pistinin kaygan olmasından dolayı eleştiride bulunması büyük yankı uyandırdı. Türkiye Grand Prix'sinde yerel hakem olan ünlü gazeteci Fatih Altaylı antrenman yarışları sonrası açıklamada bulundu.

Ajans Spor'dan Orhan Gülek'in haberine göre, Fatih Altaylı tartışmalar hakkında şunları söyledi:

"Ulaştırma Bakanlığı 'büyük bir iyi niyetle' asfaltı yeniledi"

Yarış kesinleştiği zaman FIA'dan Türkiye'ye geldiler. Pistin asfaltının eski olmakla beraber bir yarış idare edebileceğini söylediler. Bize 'bir yarış için yeni asfalt dökmeye gerek yok, yeni asfalt dökmek sıkıntı yaratabilir' dediler. Ancak Ulaştırma Bakanlığı 'büyük bir iyi niyetle' asfaltı yeniledi. Ama iyi niyet her zaman olumlu sonuç vermeyebiliyor. Büyük bir iyi niyetle buranın asfaltı yenilendi. Kötü mü yapıldı? Hayır iyi yapıldı. Ama yarıştan hemen önce yenilendiği için asfalt, üzerinden şimdiye kadar hiçbir vasıta geçmedi ve asfaltın yüzeyi biraz kaygan. Bu da antrenmanların başlangıcında büyük bir zorluk yarattı. Pist kullanıldıkça asfalt normalleştirecektir.

Altaylı, çözüm olarak da gece boyunca pistin üzerinde kauçuk kalsın diye, pistte başka araçlarla pistin kayganlığını gidermeye çalıştıklarını ifade etti.

Hamilton'dan sert eleştiriler

‘Formula 1’de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot’ rekorunu kırma şansı bulunan Lewis Hamilton, yarışlar öncesi yapılan antrenman turlarında pistten şikayetçi olmuştu.

Hamilton, “Nedenini bilmiyorum ama zemini yeniden asfaltlamışlar. Bunun için milyonlar harcanmış. Islak yerlerde arabanın kontrolünü sağlamak imkansız. Burası harika bir pist… Burada uzun süredir yarış yapılmadığının farkındayım ama yeni asfalt için milyonlar harcamak yerine, sadece temizlemeleri yeterli olabilirdi. Nasıl oluyorsa bu zemin oldukça pürüzsüz. Pistler eskidikçe asfalt arasındaki açıklıklar büyür, böylece lastikler daha iyi çalışır, ancak buradakinde asfaltlar aşırı kapalı, oldukça düz ve parlak ve bence konulan yağ veya koydukları her neyse asfalttan sızıntı yapıyor. Resmen b*k gibiydi, büyük B ile" demişti.