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Koronaya yakalanan Mohamed Salah'a 'düğün' tepkisi

Corona virüse yakalanan Mohamed Salah'ın hafta başında katıldığı kardeşinin düğünündeki görüntüleri tepki çekti.

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Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, Mısır Milli Takımı kampındayken corona virüse yakalandı. Federasyon Salah'ın corona virüs testinin pozitif çıktığını duyururken oyuncunun çıkan düğün görüntüleri dikkat çekti.

Hafta başında ülkesinde kardeşinin düğününe katılan Mohamed Salah'ın sosyal mesafeye aykırı görüntüleri tepki topladı.

Corona virüs testi pozitif çıkan Mohamed Salah, Mısır'ın Togo ile oynayacağı karşılaşmalarda görev yapamayacak.

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