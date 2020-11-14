Yeni Rus barış gücü konvoyu Stepanakert’e girdi

RUSYA Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da barış gücü görevinde bulunacak yeni Rus askeri konvoyun Stepanakert’e girdini açıkladı.Abone ol
Karabağ’da savaşın sonlanması anlaşmasını takiben ilk Rus barış gücü birlikleri 12 Kasım’da Stepanakert’e girmiş, Karabağ ile Ermenistan’ı birbirine bağlayan Laçin koridoru üstünde on görev noktası oluşturmuşlardı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Karabağ’da barış gücü görevi yapacak askerlerin yer alacakları noktaların yerleştirilmesinin bugün tamamlanacağını söylemişti.
1960 askerden oluşacak Rus barış gücü Karabağ’da minimum beş sene kalacak. Rus barış gücünün bölgedeki kalış süresi tarafların itirazının olmaması halinde kendiliğinden uzayabilecek.