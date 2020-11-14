Tuvalette bulunan 3 günlük bebeğin annesi: Bakacak durumum yok

SAMSUN'un Çarşamba ilçesindeki iş yerinin tuvaletine, 3 günlük kız bebeğini bırakıp kaçan anne E.K. ifadesinde "Üzgünüm, bırakmak zorundaydım. Bakacak durumum yok" dedi.

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Çarşamba ilçesindeki iş yerinin tuvaletine, dün öğle saatlerinde gelen E.K. adlı kadın, 3 günlük kız bebeğini bırakıp, kaçtı. İş yeri personeli tarafından bulunan bebek, ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Sağlık durumu iyi olan bebeğin, Çarşamba Devlet Hastanesi Yenidoğan Ünitesi’nde gözlem altında tutulduğu öğrenildi. Bebek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri de devreye girdi.

Henüz adı konulmayan ve nüfus kaydı bulunmayan bebeğin, anne ve babası dışında sahiplenmek isteyen aile yakınına yapılacak değerlendirme sonucu verilebileceği, aksi halde kurum görevlilerince bakıma alınacağı öğrenildi. Bakanlık yetkililerinin, aile bireyleri ile görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.

"Bakacak durumum yok"

Öte yandan Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından anne E.K.'yi tespit etti. E.K., evinde gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen annenin, ifadesinde, "Önce bırakmak istemedim ama sonra bırakmak zorunda kaldım. Üzgünüm, bırakmak zorundaydım. Bakacak durumum yok" dediği öğrenildi.