Formula 1 Türkiye GP sıralama turlarında kırmızı bayrak kararı! İşte ilk sıranın sahibi

Formula 1 İstanbul GP'sinde yoğun yağmur altında pilotlar arabaları pistte tutmakta güçlük çekti. Sıralama turlarında 2'nci kez kırmızı bayrak kararı çıktı. Sıralama turlarının ardından pole pozisyonun sahibi Racing Point'in pilotu Lance Stroll oldu.

Abone ol

9 yıl aradan sonra İstanbul'a gelen Formula 1'de sezonun 14. yarışının sıralama turları başladı. Sıralama turlarına birçok takımın geçiş lastikleri ile çıktığı görüldü.

Pilotlar henüz ilk seansta turlarını atarken Intercity İstanbul Park'ta yağmur şiddetini arttırdı. Bazı pilotlar yağmurun etkisiyle zor anlar yaşarken, takımlardan bazıları full yağmur lastiğine geçmeyi tercih etti.

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turlarının ardından pole pozisyonun sahibi Racing Point'in pilotu Lance Stroll oldu. 22 yaşındaki genç pilot kariyerinin ilk pole pozisyonunu Türkiye Grand Prix'sinde elde etti.

Kırmızı bayraklar sallandı

Yağmurun şiddeti artınca ilk seansın bitimine 6 dakika 56 saniye kala kırmızı bayraklar sallandı ve seansa ara verildi. Takım radyolarına pilotların görüş sıkıntısı yaşadığına dair konuşmalar yansıdı. İstanbul Park'ta yağmurun etkisi geçerken, sıralama turları yeniden start aldı.

2'nci sıralama turu sona erdi

Intercity İstanbul Park'ta 2'nci sıralama turu sona erdi. Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen'in bir kez daha lider tamamladığı 2'nci sıralama turunda son 5 sırada yer alan Lando Norris (McLaren), Sebastian Vettel (Ferrari), Carlos Sainz (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari) ve Pierre Gasly (AlphaTauri) 3'üncü sıralama turuna kalma hakkını kazanamadı.

Son sıralama turuna araç taşıyamadı

Bu sonuçla birlikte McLaren, Ferrari, AlphaTauri, Williams ve Haas, 3'üncü ve son sıralama turuna araç taşıyamadı.

Sevimli misafir

Öte yandan piste giren bir köpek renkli görüntüler oluşturdu. Formula 1 resmi Twitter hesabı da sevimli misafirin fotoğrafını paylaştı.