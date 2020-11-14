Avusturya ülke çapında karantina uygulayacak

AVUSTURYA hükümeti, koronavirüs vakalarının hızla yükselişe geçmesi sonrası tam kapanma kararı aldı. Kararın salı günü uygulanmaya başlanacağı ve 3 Aralık'a kadar devam edileceği bildirildi.

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Reuters'da yer alan habere göre, koronavirüs vakalarının tırmanışa geçtiği Avusturya'da, ülke genelinde üç hafta süreyle karantina uygulamasının yürürlüğe sokulacağı belirtildi. Karantinanın salı günü başlayacağı ve 6 Aralık Pazar gününe kadar devam edeceği kaydedildi.

Ülkede şu anda geceleri sokağa çıkma yasağını kapsayan kısmi karantina uygulamasına devam ediliyor.

Hayati önemde olmayan tüm iş yerleri de kapanacak

Hükümetten yapılan açıklamaya göre akşam 8 ila sabah 6 arasında uygulanan karantina uygulaması tüm güne çıkarılırken hayati önemde olmayan tüm iş yerleri de kapalı olacak.

Eğitim nasıl olacak?

Ülkede orta öğretim kurumları uzaktan eğitime devam ederken daha küçük yaş grupları okula gitmeye, anaokulları da açık kalmaya devam edecek.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz alınan yeni kararları bugün ilerleyen saatlerde düzenleyeceği basın toplantısında duyuracak.