Milli Savunma Bakanı Akar, Libyalı mevkidaşı Namroush ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da mevkidaşı Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile bir araya geldi. Görüşmede, Libya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile bir araya geldi.

Görüşmede Bakan Akar tarafından, siyasi çözüme yönelik yapılan görüşmelerin yakından takip edildiği, Türkiye'nin amacının toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış, barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya’nın oluşumuna katkıda bulunmak olduğu, Türkiye'nin Libyalı kardeşlerine verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine devam edeceği, Türkiye’nin istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediği ifade edildi.