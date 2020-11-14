Benzin fiyatlarına sağlam indirim gelecek! Pazartesiye dikkat

Benzinin litre fiyatında pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

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Dolar/TL’deki sert düşüşün, akaryakıt fiyatlarına da yansıması beklenirken güzel bir haber geldi.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgilere göre, benzinin litre fiyatında pazartesi 12:00'dan itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

İndirim pompa fiyatlarına yansıyacak. Bayiler ve ilçeler arasında fiyatlar az da olsa değişiklik gösterebiliyor.

Bugün itibarıyla benzinin litre fiyatı İstanbul’da 6,97 TL, Ankara’da ve İzmir’de 7,03 TL seviyesinde bulunuyor.