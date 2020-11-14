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Christian Luyindama'dan Galatasaray'a kötü haber

Demokratik Kongo basınında yer alan haberlerde, Christian Luyindama'nın milli takımın Cuma günü yaptığı antrenmanda sakatlandığı yer aldı.

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Galatasaray'ın stoperi Christian Luyindama milli takım antrenmanında sakatlandı.

Demokratik Kongo'da yayın yapan Radio Okapi'nin haberine göre milli takım kampında bulunan Luyindama, Cuma günü gerçekleşen antrenmanda sakatlık geçirdi. Luyindama'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak Angola maçlarında forma giyemeyeceği belirtildi.

Demokratik Kongolu futbolcu 2019'un Kasım ayında da milli takımda sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı.

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