F1 Türkiye Grand Prix'inde sıralama turlarında zaferi Lance Stroll elde etti

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'inde nefes kesen yarış heyecanı sürüyor. Ana yarışta sıralamanın belirlenmesine dair bugün yapılan mücadelede kazanan BWT Racing Point takımından Lance Stroll oldu.

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Formula 1 Türkiye Grand Prix'inin sıralama turlarında birinci olan Racing Point'ten Lance Stroll, yarın düzenlenecek yarışa ilk cepten başlayacak. Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turu bugün yapıldı. Saat 15.00'te başlayan turda yoğun yağış nedeniyle kırmızı bayrak geldi ve yarış durduruldu.

Tur bir sürelik bekleyişin ardından saat 15.55'te yeniden başladı. Ancak ilk dakikalarda Haas takımının pilotu Romain Grosjean spin attı ve kontrolü kaybederek çakılların üstüne çıktı ve ikinci kez kırmızı bayrak çıktı. Romain Grosjean sıralama turuna veda ederken araçlar yeniden piste çıktı.

22 yaşındaki sporcu ilk sıradan başlayacak

Sıralama turunun kazananı Racing Point'ten 22 yaşındaki Lance Stroll oldu. Genç pilot böylece kariyerinin ilk pole pozisyonunu elde etmiş oldu. Lance Stroll'ün takım arkadaşı Sergio Perez ise yarınki yarışa üçüncü sırada başlayacak.

Öte yandan Mercedes-AMG takımı bu sezon ilk kez pole pozisyonunu elde edemedi.