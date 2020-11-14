BIST 1.291
DOLAR 7,68
EURO 9,09
ALTIN 469,65
HABER /  SPOR

F1 Türkiye Grand Prix'inde sıralama turlarında zaferi Lance Stroll elde etti

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'inde nefes kesen yarış heyecanı sürüyor. Ana yarışta sıralamanın belirlenmesine dair bugün yapılan mücadelede kazanan BWT Racing Point takımından Lance Stroll oldu.

Abone ol

Formula 1 Türkiye Grand Prix'inin sıralama turlarında birinci olan Racing Point'ten Lance Stroll, yarın düzenlenecek yarışa ilk cepten başlayacak.  Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turu bugün yapıldı. Saat 15.00'te başlayan turda yoğun yağış nedeniyle kırmızı bayrak geldi ve yarış durduruldu.

Tur bir sürelik bekleyişin ardından saat 15.55'te yeniden başladı. Ancak ilk dakikalarda Haas takımının pilotu Romain Grosjean spin attı ve kontrolü kaybederek çakılların üstüne çıktı ve ikinci kez kırmızı bayrak çıktı. Romain Grosjean sıralama turuna veda ederken araçlar yeniden piste çıktı.

22 yaşındaki sporcu ilk sıradan başlayacak

Sıralama turunun kazananı Racing Point'ten 22 yaşındaki Lance Stroll oldu. Genç pilot böylece kariyerinin ilk pole pozisyonunu elde etmiş oldu. Lance Stroll'ün takım arkadaşı Sergio Perez ise yarınki yarışa üçüncü sırada başlayacak.

Öte yandan Mercedes-AMG takımı bu sezon ilk kez pole pozisyonunu elde edemedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Tokat'ta Lamborghini'den esinlenip yaptırdı! 1993 model otomobili gören bir daha bakıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
MHP'li başkan belediyeyi sonsuz yetkiyle kızına teslim etmiş!
Anket sonuçları olay oldu Meral Akşener partisinin oy oranını açıkladı
Benzin fiyatlarına sağlam indirim gelecek! Pazartesiye dikkat
Enişteden baldıza şeytani tuzak! Kocandan boşanırsan bunları yayınlarım
Ekrem İmamoğlu'ndan koronavirüs uyarısı: İstanbul’da kontrol dışı bir süreç yaşıyoruz
Osman Baydemir ilk kez açıkladı: Erdoğan'a üç alternatifli teklif ilettik
ÖNCEKİ HABERLER
Gençlerbirliği'nde yeni teknik direktör belli oldu
Christian Luyindama'dan Galatasaray'a kötü haber
İYİ Parti üyesi bir grup eylem yaparak İstanbul İl Başkanı'nın istifasını istedi
Formula 1 Türkiye GP sıralama turlarında kırmızı bayrak kararı! İşte ilk sıranın sahibi
Milli Savunma Bakanı Akar, Libyalı mevkidaşı Namroush ile görüştü
Bir Başkadır Yasin kim oynuyor Fatih Artman kimdir kaç yaşında?
Yorumlar