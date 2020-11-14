Tokat'ta Lamborghini'den esinlenip yaptırdı! 1993 model otomobili gören bir daha bakıyor

İlk arabası: Çetinkaya, "10 bin liraya almıştım. 93 model, ilk arabam olduğu için pek bilmiyordum piyasasını. Takas karşılığında aldık. Aracımı tekrar yapmaya başladım. 25- 30 bin lira para harcadım bu aracı yapmak için. Modifiye aşaması daha bitmedi. 5-10 bin lira daha masrafı var" dedi.