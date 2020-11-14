Tokat'ta Lamborghini'den esinlenip yaptırdı! 1993 model otomobili gören bir daha bakıyor
TOKAT'ta dev otomobil markası Lamborghini'den esinlenilip yapılan 1993 model araç, kapılarının yukarı doğru açılmasıyla ilgi görüyor.
Erbaa ilçesinde pazarcılık yapan Beytullah Çetinkaya, geçen mart ayında 2001 yılında üretimine son verilen otomobili satın aldı. Çetinkaya, orijinal rengi mavi olan 1993 model otomobili yeniden boyattırdı. Havalı süspansiyonlar taktırdı. Bununla da yetinmeyip, otomobiline yukarı açılan kapılar yaptırdı.
10 bin liraya aldığı otomobiline 25 bin lira masraf yapan Çetinkaya’nın otomobili, görenleri kendisine hayran bırakıyor.
İlk arabası: Çetinkaya, "10 bin liraya almıştım. 93 model, ilk arabam olduğu için pek bilmiyordum piyasasını. Takas karşılığında aldık. Aracımı tekrar yapmaya başladım. 25- 30 bin lira para harcadım bu aracı yapmak için. Modifiye aşaması daha bitmedi. 5-10 bin lira daha masrafı var" dedi.
Çetinkaya şunları kaydetti: Biz bunu yapabilir miyiz diye, düşündük. Kaportacı ustam sağ olsun. Yapabilir miyiz, yapamaz mıyız arasında kaldık. Geceleri sabaha kadar kaynak işleriyle sök, tak işleriyle uğraştık."