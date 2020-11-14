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Fenerbahçe'de koronavirüs şoku! Pozitif futbolcu açıklandı

İhlas Haber Ajansı

Koronavirüs Fenerbahçe'yi etkisi altına almaya başladı. Yapılan açıklamada Enner Valencia'nın Covid-19'a yakalandığı belirtildi.

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Fenerbahçe'de forma giyen Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkesinin milli takımında olan futbolcumuz Enner Valencia’nın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe böyle paylaştı:

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