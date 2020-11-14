Fenerbahçe'de koronavirüs şoku! Pozitif futbolcu açıklandı
Koronavirüs Fenerbahçe'yi etkisi altına almaya başladı. Yapılan açıklamada Enner Valencia'nın Covid-19'a yakalandığı belirtildi.Abone ol
Fenerbahçe'de forma giyen Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkesinin milli takımında olan futbolcumuz Enner Valencia’nın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe böyle paylaştı:
Ülkesinin milli takımında olan futbolcumuz Enner Valencia’nın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 14, 2020
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/Z1MB01lz4I