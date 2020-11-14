A Milli Kadın Basketbol Takımı ikinci uzatmalarda Sırbistan'a yenildi

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda normal süresi 63-63 biten Türkiye-Sırbistan karşılaşması ikinci uzatmalarda Sırpların üstünlüğüyle sonuçlandı.Abone ol
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda normal süresi 63-63, birinci uzatma bölümü 73-73 biten maçta ikinci uzatma sonucunda Sırbistan'a 83-76 mağlup oldu. Millilerimiz böylece gruptaki 3'üncü maçında ikinci yenilgisini aldı.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi; Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF CEO'su Ömer Onan, TBF Genel Sekreteri Emin Balcı ve TBF yetkilileri takip etti.
İlk yarıdaki yenilgi maça yansıdı
Sırbistan karşısında müsabakaya Işıl Alben, Pelin Derya Bilgiç, Gizem Yavuz, Tilbe Şenyürek ve Kuanitra Holingsvorth beşiyle başlayan millilerimiz, rakibi karşısında mücadelenin ilk yarısını 38-34 geride tamamladı.
Maçın bölümleri şöyle oldu:
1. PERİYOT: 15-18
DEVRE: 34-38
3. PERİYOT: 53-53
NORMAL SÜRE: 63-63
1. UZATMA: 73-73