Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diploması trafiği: Dominik ve Haiti liderlerine telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dominikli mevkidaşı Luis Abinader ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek iki ülke arası ilişkileri konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hemen arkasında Haiti devlet başkanı ile de görüşme gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dominik Cumhurbaşkanı Luis Abinader ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Dominik arasında karşılıklı ticaret hacmini yükseltecek; turizm, altyapı ve savunma sanayii alanlarında yatırım ve iş birliğini ilerletecek konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin büyük potansiyeli haiz olduğunu belirtti.

Erdoğan, Abinader'e karşılıklı iradeyle bu yönde atılacak doğru adımlardan her iki ülkenin büyük fayda sağlayacağını ifade etti.

Haiti Cumhurbaşkanına işbirliği çağrısı ve taziye

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile görüşen Erdoğan, görüşmelerinde ülkelerin enerji, inşaat, çelik, sağlık ve hizmet sektörleri başta olmak üzere birçok alanda ciddi bir iş birliği potansiyeline sahip olduğunu belirterek, bu alanlarda atılacak adımlarla ticaret hacminin hızla daha üst seviyelere ulaşacağına inandığını ifade etti.Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin babası Etienne Moise'nin vefatı nedeniyle taziyelerini de iletti.

Erdoğan, 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetine icabetle, 15 Kasım 2020 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. İletişim Başkanlığı'ndan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, ziyaret çerçevesinde Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıldönümü münasebetiyle düzenlenecek törenlere katılacağı belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki yakın işbirliğinin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacağı, Kıbrıs davası ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı bildirildi.

Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin resmi açılışının da yapılması öngörüldüğü ifade edildi.