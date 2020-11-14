Almanya'da halk koronavirüs kısıtlamalarına tepki gösterdi! Polis şiddetle karşılık verdi

ALMANLAR YASAKLARI PROTESTO ETTİ, POLİSİN MÜDAHALESİ ÇOK SERT OLDU

Göstericilerin bu talebini polis sert müdahaleyle karşılık verirken, çok sayıda kişi yaralandı. Eylemde Alman polisinin uyguladığı orantısız güç ise eylemcilerin kamerasına yansıdı.