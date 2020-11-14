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Derby County Phillip Cocu dönemine son verdi

Derby County, bir dönem Fenerbahçe'de teknik adamlık yapan Phillip Cocu'nun görevini sonlandırdı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı teknik adam ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi. 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'de görev alan Cocu, geçen sezon Derby County'nin başına geçmişti.

Bu sezon Cocu yönetimde 11 maçta yalnızca bir galibiyet elde edebilen İngiliz ekibi, Championship'te 6 puanla son sırada yer alıyor.

Kulüp ayrılığı böyle duyurdu:

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