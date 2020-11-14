Derby County Phillip Cocu dönemine son verdi

Derby County, bir dönem Fenerbahçe'de teknik adamlık yapan Phillip Cocu'nun görevini sonlandırdı.Abone ol
Kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı teknik adam ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi. 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'de görev alan Cocu, geçen sezon Derby County'nin başına geçmişti.
Bu sezon Cocu yönetimde 11 maçta yalnızca bir galibiyet elde edebilen İngiliz ekibi, Championship'te 6 puanla son sırada yer alıyor.
Kulüp ayrılığı böyle duyurdu:
Derby County Football Club have parted company with manager Phillip Cocu, Chris van der Weerden and Twan Scheepers by mutual agreement and immediate effect.— Derby County (@dcfcofficial) November 14, 2020
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