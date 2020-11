Derby County Phillip Cocu dönemine son verdi

Kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı teknik adam ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi. 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'de görev alan Cocu, geçen sezon Derby County'nin başına geçmişti.

Bu sezon Cocu yönetimde 11 maçta yalnızca bir galibiyet elde edebilen İngiliz ekibi, Championship'te 6 puanla son sırada yer alıyor.

Kulüp ayrılığı böyle duyurdu:

Derby County Football Club have parted company with manager Phillip Cocu, Chris van der Weerden and Twan Scheepers by mutual agreement and immediate effect.



