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Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü 'kısıtlamalar' hakkında konuştu: Tedbirleri hazırladık

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs hasta sayısının artmasıyla birlikte yasakların geri gelebileceğini söyledi. Özlü, 'gereken tedbirleri hazırladık' diye konuştu.

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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Ulusal Kanal'da artan vaka sayıları ve alınması beklenen tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu. "Artışlar devam ederse elbette bazı kısıtlamalar, bazı sınırlamalar gelecektir" ifadelerini kullanan Özlü, "Biz bu süreçle ilgili alınması gereken tedbirler konusunda tüm adımları, bütün basamakları, yapılması gereken tedbirleri hazırladık. Tavsiyelerin zamanlaması, kapsaması, dozajı kamu yönetiminin elinde" açıklamasında bulundu.

Özellikle büyükşehirlerde hastanelerde oluşan yoğunluğa da değinen Özlü, "Test için kuyruklar var ve yoğun bakım yataklarında, ağır vakaların sayısı artıyor. Ciddi sorunlar yaşanabilir" dedi.

Bulaş arttıkça test kiti ihtiyacının daha da artacağını belirten Özlü, "Orada da bir zorlanma yaşayabiliriz eğer vakalar sınırlandırılamazsa" ifadelerini kullandı.

"Korkarak geliyoruz"

Tevfik Özlü açıklamasına şöyle devam etti:

"Herkese büyük bir sorumluluk düşüyor. Önümüzdeki günlerde daha kötü tablolara evrilmemek için hiçbir şey yokmuş gibi tedbirleri göz ardı etmek bizi üzüyor. Hepimiz her gün hastaneye gelirken bugün enfekte olacak mıyım diye korkarak geliyoruz."

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