FIA, Türkiye Grand Prix'inin sıralama turlarında Sainz, Norris ve Russell'a grid cezası verdi

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix'inde gerçekleştirilen sıralama turlarında 3 pilot ceza aldı. Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun (FIA) yaptığı incelemeler sonucunda McLaren'den Carlos Sainz ve Lando Norris ile Williams'tan George Russel'a grid cezası verildi.

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5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park pistinde koşulan Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'inin sıralama turları bugün yapıldı. Racing Point'in Kanadalı pilotu Lance Stroll'ün 1:47.765'lik derecesiyle kariyerinin ilk pole pozisyonunu almayı başardığı sıralama turlarının ardından incelemede olan Carlos Sainz, Lando Norris ve George Russell'e grid cezası verildi.

FIA'dan yapılan açıklamaya göre Lando Norris, sarı bayraklara uymadığı gerekçesiyle 5 sıra grid cezası ve 3 ceza puanı alırken, Carlos Sainz ise 2'nci sıralama turunda Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez'i engellemesi nedeniyle 3 sıra grid cezası ve bir ceza puanı aldı. Sıralama turlarının ardından 11'inci sırayı elde eden Norris bu cezayla birlikte 16'ncı sıraya gerilerken, 12'nci sırada yer alan Carlos Sainz ise 15'inci sıraya geriledi.

Dün ceza almıştı bugün yine uymadı

Ayrıca dün güç ünitesi kuralları nedeniyle grid cezası alan Williams pilotu George Russell, bugünkü sıralama turlarında ise sarı bayraklara uymadığı gerekçesiyle 5 sıra grid cezası daha aldı. Sıralama turları sonunda son sırada yer alan Russell'ın bu ceza sonrasında sıralaması değişmedi.

Sürücülere verilen cezalar hakkında: Steward‘ların yani gözlemci hakemlerin sürücülere çok farklı ceza verme yetkileri var. Genel olarak ihlallere iki çeşit ceza veriliyor. Birincisi pist cezası. Burada sürücünün pist stop yoluna saparak o yoldaki süratle yolu geçip yarışa tekrar katılması. Yavaşlaması sebebiyle bu ceza, pist yolunun uzunluğuna bağlı olarak, büyük bir zaman kaybı yaratıyor.

İkincisi ise 10 saniye (dur-git) cezası. Burada da sürücü sadece piste girmekle kalmıyor, orada yarışa tekrar katılmadan önce 10 saniye de beklemek zorunda. Bu durumda sürücünün takımı araca bakım yapamıyor.

Bunların yanında steward‘lar sürücüye daha ağır cezalarda verebiliyorlar. Bunlardan biri de sürücünün bir sonraki Grand Prix‘de 10 grid geriden başlama cezası. Sürücü Pole Pozisyonunu kazansa dahi 11.sırada yarışa başlıyor.

Sıralamada değişiklik

Grid cezalarının ardından Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde yarın koşulacak yarış öncesinde pilotların sıralamaları değişti. Intercity İstanbul Park'taki yarışın startında araçların yer alacağı sıralar şu şekilde:

1 - Lance Stroll (Racing Point)

2 - Max Verstappen (Red Bull)

3 - Sergio Perez (Racing Point)

4 - Alex Albon (Red Bull)

5 - Daniel Ricciardo (Renault)

6 - Lewis Hamilton (Mercedes)

7 - Esteban Ocon (Renault)

8 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

9 - Valtteri Bottas (Mercedes)

10 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

11 - Sebastian Vettel (Ferrari)

12 - Charles Leclerc (Ferrari)

13 - Pierre Gasly (AlphaTauri)

14 - Kevin Magnussen (Haas)

15 - Carlos Sainz (McLaren)

16 - Lando Norris (McLaren)

17 - Daniil Kvyat (AlphaTauri)

18 - Romain Grosjean (Haas)

19 - Nicholas Latifi (Williams)

20 - George Russell (Williams)

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'inde yarış yarın saat 13.10'da start alacak.