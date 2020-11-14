Formula 1'de spin atan atana! Türkiye Grand Prix'inde şimdiden sürpriz sonuçlar!

İstanbul'da heyecanla başlayan Formula 1 Türkiye Grand Prix'inde sıralama turlarının yarışı gerçekleştirildi. Kıyasıya geçen yarışta tüm dünyanın konuştuğu sürpriz sonuçlar yaşanırken Şikayetini dile getiren Lewis Hamilton, "Hiç yol tutuşu yok. Şoke edici." derken, Max Verstappen, "Pist gittikçe kötüleşiyor. Çok kaygan." şeklinde konuştu. Charles Leclerc ise "Lastikler çok soğuk. Bu şekilde sürülemiyor." dedi.