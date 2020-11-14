Formula 1'de spin atan atana! Türkiye Grand Prix'inde şimdiden sürpriz sonuçlar!
Formula 1 Türkiye Grand Prix'inde bugün gerçekleşen sıralama turlarını yağışlı hava vurdu. 'Buzun üstünde daha iyi performans göstereceklerini' savunan pilotlardan bazıları spin atarak pistten çıktı. Başarıyı yakalayamayan sürücüler bileti piste kesti.
İstanbul'da heyecanla başlayan Formula 1 Türkiye Grand Prix'inde sıralama turlarının yarışı gerçekleştirildi. Kıyasıya geçen yarışta tüm dünyanın konuştuğu sürpriz sonuçlar yaşanırken Şikayetini dile getiren Lewis Hamilton, "Hiç yol tutuşu yok. Şoke edici." derken, Max Verstappen, "Pist gittikçe kötüleşiyor. Çok kaygan." şeklinde konuştu. Charles Leclerc ise "Lastikler çok soğuk. Bu şekilde sürülemiyor." dedi.
Mercedes pilotu yarışı tamamlayamadı: Bugün saat 12.00'de 3'üncü ve son antrenman seansı yapılırken, pilotlar önceki sıkıntı yaşadıkları pistte bugün bir de yağmur yağınca oldukça zorlandı. Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, 3'üncü antrenman seansında turu tamamlayamazken, Williams pilotları Nicholas Latifi ve George Russell da tur zamanı yapamadı.
Asfaltın yeni olmasından kaynaklı olarak dün ilk 2 antrenman turunda pilotlar oldukça sıkıntı yaşarken, bugün yaşanan sağanak yağış, şartları daha da zorlaştırdı.
Pilotların ortak şikayeti: Pilotlar klasmanı lideri Lewis Hamilton, dünkü antrenman seansınlarının ardından pistin çok kaygan olduğu konusunda şikayette bulunurken, birçok pilot da Büyük Britanyalı yıldıza destek verdi.