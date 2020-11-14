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Başkan Erdoğan'ın KKTC ziyareti öncesi açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetine icabetle, 15 Kasım 2020 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

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İletişim Başkanlığı'ndan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıldönümü münasebetiyle düzenlenecek törenlere katılacağı belirtildi. 

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki yakın işbirliğinin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacağı, Kıbrıs davası ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı bildirildi. 

Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin resmi açılışının da yapılması öngörüldüğü ifade edildi.

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