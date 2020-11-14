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Avusturya'da okullara ara verildi 17 Kasım'da sokağa çıkma yasağı başlıyor

AVUSTURYA'da 2 haftadır uygulanan kısmi karantina sonrası vakaların düşmemesi nedeniyle 17 Kasım'da başlayacak olan sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Avusturya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarındaki artışın sürmesi nedeniyle kısıtlamalar genişletiliyor. Halen kısmi karantina uygulamasının sürdüğü ülkede 17 Kasım Salı gününden itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Kısıtlamalar kapsamında gerekli olmayan tüm dükkanlar 6 Aralık'a dek kapatılırken, iş yerlerinde evden çalışmaya, okullarda da uzaktan eğitime geçilecek.

Son 24 saatteki vaka sayısı

Avusturya'da son 24 saatte 9 bin 586 yeni vaka kaydedildi. Toplam vaka sayısının 200 bine yaklaştığı ülkede bin 746 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

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