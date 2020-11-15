Tunceli'de korkutan deprem! AFAD şiddetini 4.1 olarak açıkladı

TUNCELİ depremle sarsıldı... AFAD depremin şiddetini 4.1 olarak geçti.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 00.22 sıralarında merkez üstü Tunceli’nin Pülümür ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntıda can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

AFAD'ın yaptığı açıklama: