Antalya Büyükşehir'de yetki savaşı! Muhittin Böcek'in imzası sahte mi

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirs yoğun bakımından çıktı ilk işi elektronik imza ile Belediye Başkan vekilini görevden almak oldu. Ortalık fena karıştı. Böcek'in 'vekil' atadığı CHP'li Av. Büşra Dirgen Özdemir, "görevimi yapacağım" derken, Valilik hastalık izni süren Böcek'in görevden alma yetkisi olmadığına karar verdi.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in hastanedeki tedavisi sürürken Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu ile Genel Sekreter Cansel Çevikol arasında yaşanan yetki krizine hastanede korona tedavisi süren Muhittin Böcek adına elektronik imza ile müdahale edildi. Böcek'i elektronik imzasını taşıyan yazı ile Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu'nun görevine son verildi. CHP Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Av. Büşra Dirgen Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili olarak atandı.

O yazı sahte görevime devam ediyorum

Mehmet Hacıarifoğlu, elektronik imzalı kararın sahte olduğunu belirtip, göreve devam edeceğini ve o sahte yazıyı düzenleyenleri mahkemeye vereceğini açıkladı. CHP Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Av. Büşra Dirgen Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili olarak görevlendirildiğini ve Başkan Böcek'in görevinin başına dönünceye kadar bu görevi ifa edeceğini açıkladı.

23 Kasım 2020'den itibaren görev benim

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Özdemir, kararın Kendisine dün tebliğ edildiğini ve karar gereği 23.11.2020 tarihinden itibaren başkan Muhittin Böcek'in göreve başladığı tarihe kadar geçecek olan sürede Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini hatırlattı. Büşra Dirgen açıklamasında şöyle dedi:

Böcek göreve dönenene kadar yetki benim

"Yetkilendirmenin sahte olduğu iddiasında olanlar için yargı yoluna başvurmak hakkına saygı duymakla beraber, belediye başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in hür iradesi ile almış olduğu ve tarafıma tebliğ edilen karar gereği 23.11.2020 tarihinden itibaren görevimin başında olacağımı ve başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in sağlıkla görevinin başına döneceği ya da başka bir vekil tayin edeceği güne kadar makamın asıl sahibi olan başkanımızın talimatlarına uygun olarak başkan vekilliği görevimi ifa edeceğimi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."

Valilik sordu, İçişleri Bakanlığı ne cevap verdi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in elektronik imzayla Başkan Vekilini değiştirmesine ilişkin Antalya Valiliği’nin görüş istediği İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü H. Küşat Kırbıyık imzalı bir açıklama yaptı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in hastalık izninin devam ettiği süre boyunca belediye başkanlığına ait tüm yetkilerin başkan vekili tarafından kullanılması gerektiği belirtilen yazıda "aksi halin ise yetki gaspı oluşturacağı" vurgulandı

İller İdaresi'nin yazısında şöyle denildi:

"Sonuç olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 40'ıncı maddesinde yer alan 'başkan vekili, başkanın yetkilerine sahiptir' ifadesi ve idari işlemin 'zaman bakımından yetki' unsuru açısından konu değerlendirildiğinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in hastalık izni sırasında belediye başkanlığı makamının yetkilerinden olduğu aşikar olan belediye başkan vekilinin görevinin sonlandırılması, dönemler itibarıyla başka meclis üyelerinin başkan vekilliğine görevlendirilmesine dair bir yetkiyi kullanmasının mümkün olamayacağı, aksi halin yetki gaspı anlamına geleceği, bu nedenle Antalya Büyükşehir Belediyesinin ilgi (b) yazısının idare hukuku açısından yok hükmünde kabul edilmesi gerektiği kanaat ve görüşüne varılmıştır."