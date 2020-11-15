BIST 1.291
DOLAR 7,68
EURO 9,09
ALTIN 469,65
HABER /  DÜNYA

İsrail, havadan ve karadan Gazze'ye saldırdı

Gazze'den iki roket atıldığını iddia eden İsrail ordusu, havadan ve karadan saldırı düzenledi.

Abone ol

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden iki roket atıldığını duyurmasının ardından Gazze'nin doğusunu vurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze'den gece atılan roketlere karşılık orduya ait helikopterler ve tanklarla Hamas'a ait bazı mevkiler bombalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusuna ait savaş helikopterleri güneydeki Rafah kentini, tanklar da doğudaki bazı bölgelerin yanı sıra batıdaki Beyt Lahye beldesini bombaladı.

Bombardımandan dolayı can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail arazilerine roket fırlatıldı iddiası 

Gece geç saatlerde İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den iki roketin kente sınır bölgelerdeki İsrail arazilerine fırlatıldığı, "Demir Kubbe" hava savunma sisteminin söz konusu roketlerin düşürülmesi için harekete geçtiği kaydedilmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli KKTC'ye gidiyor! 'Piknik yapacağız'
Antalya Büyükşehir'de yetki savaşı! Muhittin Böcek'in imzası sahte mi
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (14 Kasım 2020)
Ermenistan Güvenlik Servisi Başkanı, Paşinyan'a suikast suçlamasıyla tutuklandı
Gazeteci Ahmet Kekeç'i rahmetle anıyoruz
Bakan Koca İstanbul'da konuştu! Yeni tedbirler mi geliyor?
ÖNCEKİ HABERLER
Sosyal medya hesabından duyurdu! Birol Namoğlu koronavirüse yakalandı
Pegasus'tan 65 yaş üzeri yolcular için bilet açıklaması: Kesintisiz ve cezasız değişiklik yapılabilecek
Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek'in Covid-19 testi pozitif çıktı
Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu 2. kez karantina altına alındı
Trump'tan yeni seçim açıklaması: Biz kazanacağız
Çukur 103. bölüm fragmanı: 4. sezon 11. bölüm
Yorumlar