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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli KKTC'ye gidiyor! 'Piknik yapacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sayın Devlet Bahçeli ile KKTC'ye gideceğiz ve Maraş'ta piknik yapacağız" dediği gezi bugün gerçekleşiyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın daveti kapsamında bugün KKTC'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. İletişim Başkanlığı’ndan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek törenlere katılacağı belirtildi. Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti kapsamında Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nin resmi açılışının da yapılmasının öngörüldüğü ifade edildi. 

Heyet kalabalık olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC’nin 37’nci kuruluş yıl dönümü törenleri çerçevesinde, 46 yıldır kapalı tutulan "hayalet kent" unvanlı turistik sahil kenti Maraş’a ziyaret gerçekleştirecek. MHP lideri Devlet Bahçeli ve çok sayıda bakanın da eşlik edeceği ziyarette, Rum-Yunan tarafıyla AB’nin karşı çıktığı Maraş’ın açılmasına yönelik önemli kararlar alınması bekleniyor.

Yunanistan kudurdu

Erdoğan'ın Bahçeli ile birlikte Kıbrıs'ta 46 yıl sonra açılan Maraş'a bugün yapacağı ziyaret Yunanistan'ı kudurttu. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamasında ziyaret için "eşi görülmemiş bir provokasyon" ifadesini kullandı. Açıklamada ziyaretin, "BM Güvenlik Konseyi'nin 550 ve 789 No'lu kararlarına tamamen aykırı olduğu" öne sürüldü.

'Rumlar için büyük bir acıdır'

BBC Türkçe'ye konuşan Kıbrıslı eski parlamenter Takis Hadjigeorgiou, "Hakaret edercesine yapılan bu ziyarete ne söylenebilir ki? Maraşlı Rumların evleri, mağazaları, otelleri, işyerleri arasında yapılacak olan bu gezintiler elbette Maraşlı Rumlar için büyük bir acıdır. Maraş, 1974'te Türkiye'nin hedeflerinden biri olmadığı halde Rumların kendi ana vatanlarını terk etmesi, Türkiye'ye Maraş üzerinde hak iddia etmesini sağlamaz." dedi. 

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