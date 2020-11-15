BIST 1.291
DOLAR 7,68
EURO 9,09
ALTIN 469,65
HABER /  EKONOMİ

Pegasus'tan 65 yaş üzeri yolcular için bilet açıklaması: Kesintisiz ve cezasız değişiklik yapılabilecek

 Pegasus Hava Yolları, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üzeri yolcularının kesintisiz ve cezasız bilet değişikliği yapabileceğini bildirdi. 

Abone ol

Pegasus açıklamasında kısıtlamalardan dolayı seyahat planında değişiklik yapmak isteyen 65 yaş ve üzeri yolcuların ücretsiz açığa alma, cezasız değişiklik ve kesintisiz iade hakkı sunulacağı belirtildi.

Açıklamada, "Biletler 10 Kasım 2020 tarihinden önce alınmış olmalıdır, kalkış veya varış şehri sokağa çıkma yasağı getirilen şehirlerden biri olmalıdır. Uçuştan önce başvurulması gerekmektedir. 31 Aralık 2020 tarihine kadar olan uçuşlar için işlem yapılabilir." denildi.

Ayrıca seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve üzeri yolcuların uçuşlara kabul edileceği bildirildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Antalya Büyükşehir'de yetki savaşı! Muhittin Böcek'in imzası sahte mi
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (14 Kasım 2020)
Ermenistan Güvenlik Servisi Başkanı, Paşinyan'a suikast suçlamasıyla tutuklandı
Gazeteci Ahmet Kekeç'i rahmetle anıyoruz
Bakan Koca İstanbul'da konuştu! Yeni tedbirler mi geliyor?
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs aşısının saklanacağı dolapları gösterdi
ÖNCEKİ HABERLER
Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek'in Covid-19 testi pozitif çıktı
Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu 2. kez karantina altına alındı
Trump'tan yeni seçim açıklaması: Biz kazanacağız
Cinnet geçiren kişi beraber yaşadığı aile dostunu 15 yerinden bıçakladı
Silivri'de pompalı tüfekli saldırı! Birlikte yaşayan iki sevgili hayatını kaybetti
Ara tatilde öğrencilere tavsiyeler
Yorumlar