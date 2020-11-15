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Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu 2. kez karantina altına alındı

KIRKLARELİ Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "İyi korunmama, maske takmama, sosyal mesafeye hep dikkat etmeme rağmen ben de temaslıyım, 2. kez karantinadayım" dedi, kentteki salgın artışına dikkat çekerek halkı uyardı.

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Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, koronavirüs hastasının temaslısı olduğu için 2’nci kez karantinaya alındığını duyurdu. Kesimoğlu, Kırklareli’nde COVID-19’un son dönemde çok hızlı yayıldığını ifade ederek, vatandaşları uyardı.

Kesimoğlu, “En büyük zenginliğimiz ailemiz ve sağlığımızdır, lütfen kurallara uyalım. İyi korunmama, maske takmama, sosyal mesafeye hep dikkat etmeme rağmen ben de temaslıyım, 2. kez karantinadayım” dedi.

Daha önce Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider de koronavirüsün yakalanmıştı.

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