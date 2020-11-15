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Sosyal medya hesabından duyurdu! Birol Namoğlu koronavirüse yakalandı

Gripin grubunun solisti Birol Namoğlu koronaviruse yakalandığını duyurdu.

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42 yaşındaki Birol Namoğlu sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bilgi verdi. Birol Namoğlu, hastalığın hafif ağrılarla devam ettiğini duyurdu ve "Yaptırdığım test sonrası Covid-19'a yakalandığımı öğrendim. Şimdilik hafif ağrılar ile devam ediyor. Az önce filyasyon ekibi geldi, ilaçları bıraktılar. İzoleyim. Tüm hastaların bir an evvel iyileşmesini umuyorum. Aylardır dikkat eden biri olarak bir şekilde enfekte oldum. Kendinize dikkat edin." açıklamasını yaptı. 

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