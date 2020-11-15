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Ankara'da operasyon! Keşif faaliyetindeki 2 DEAŞ üyesi yakalandı

ANKARA'da keşif ve istihbarat çalışması yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 2 terörist, Emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin saklandıkları evlerde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallerde Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen DEAŞ'ın terör saldırısına ait görüntüler ortaya çıktı

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Ankara MİT Bölge Başkanlığı'na bağlı ekipler, bir süredir Ankara'da bulunan DEAŞ üyesi yabancı uyruklu A.E.E. ve H.E.E. isimli 2 teröristi tespit etti. Takip ve deşifre çalışması sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan karar kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, 2 teröristi yakalayarak gözaltına aldı.

Deliller dijital kazıma sonucu ortaya çıkartıldı

Teröristlerin kaldığı adreste yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin Avusturya'da gerçekleşen eyleme ilişkin videoların da tespit edilmesi üzerine dijital inceleme uzmanlarınca ayrıntılı dijital kazıma çalışması yapıldı.

DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri dönemde çekildiği değerlendirilen çok sayıda video ve fotoğraf ortaya çıkarılırken, A.E.E.'nin cep telefonundan koordinat belirleme, paylaşma ve üç boyutlu harita ile konum paylaşma özelliğine sahip bir program kullanım kılavuzunun silindiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E.E. ve H.E.E. tutuklanarak cezaevine konuldu.

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