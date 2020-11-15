İYİ Parti'de 'kaset' iddiası patladı! 'Ses kayıtlarını ve daha vahim şeyleri veririm!'

İYİ Parti'de HDP ile içinde 'federasyon' da olan Anayasa taslağı hazırlandığı iddiası kavgası büyüyor. İYİ Parti'den istifa eden eski tanıtım ve medya başkan yardımcısı Adem Taşkaya, Genel Merkez'i elindeki ses kayıtları ve daha vahim şeyleri mahkemeye vermekle tehdit etti.

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Partiden ihracı istenen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın "İYİ Parti, CHP, SP ve HDP’yle birlikte 'federasyon anayasası' hazırladığı" iddiası yeni bir boyut kazandı. Eski tanıtım ve medya başkan yardımcısı Adem Taşkaya, "Gizlice anayasa hazırladığınız yalansa beni savcılığa verin. Ses kayıtlarını ve daha vahim olan şeyleri yüce Türk mahkemelerine vermekten ve maskelerinizi düşürmekten şeref duyarım" dedi.



Özdağ iddia etti, Akşener yalanladı

İYİ Parti’de İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu iddia ettiği için disipline sevk edilen Ümit Özdağ, “İYİ Parti, HDP ile masaya oturup anayasa hazırladı” demişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Özdağ’ın iddiasını kesin bir dille yalanlayarak, “Hiçbir siyasi oluşum, platform, şahıs, kişi, partiyle herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur” diye konuştu.

Buradan İyi Parti’nin palavracı kurmaylarına sesleniyorum! Gizlice Anayasa Hazırladığınız yalansa beni savcılığa verin. Ses kayıtlarını ve daha vahim olan şeyleri yüce Türk mahkemelerine vermekten ve maskelerinizi düşürmekten şeref duyarım



Kolpacılar... — Adem Taşkaya 𐰇𐱅 (@Adem__Taskaya) November 13, 2020

Elimdeki ses kayıtları ve daha vahim şeyleri...

Tüm bunların üzerine İYİ Parti’ye parti ile yollarını ayıran eski tanıtım ve medya başkan yardımcısı Adem Taşkaya Twitter’dan paylaştığı mesajında elinde ses kayıtları olduğunu öne sürdü. Taşkaya, “Buradan İYİ Parti’nin palavracı kurmaylarına sesleniyorum! Gizlice anayasa hazırladığınız yalansa beni savcılığa verin. Ses kayıtlarını ve daha vahim olan şeyleri yüce Türk mahkemelerine vermekten ve maskelerinizi düşürmekten şeref duyarım” dedi.