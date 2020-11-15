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Kovid-19'a karşı en etkili aşıyı bulmuşlardı! Türk Prof. Türeci'nin yeni açıklaması heyecanlandırdı

Kovid-19'a karşı dünyada başarı oranı en yüksek aşıyı geliştiren Almanya merkezli BioNTech'in kurucusu Türk Prof. Dr. Özlem Türeci, geliştirilen aşıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Türeci, "Kovid 19 aşı çalışması 50.000 kişi üzerine uygulandı yüzde 90-92 etkisini gösterdi dünyaya dağıtmak için hazır bekleyeceğiz. Bizi takıp edin" ifadelerini kullandı.

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Almanya'da BioNtech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci’nin Kovid-19’a karşı geliştirdiği aşı insanlığa umut oldu. Türk doktorlar aşının koronavirüs karşı yüzde 90 etkili olduğunu açıkladı.  

Özlem Türeci: Dünyaya dağıtmak için hazır bekleyeceğiz. Bizi takıp edin

İşte o aşının arkasındaki diğer isim olan Dr. Özlem Türeci, bugün yeniden sevindiren bir açıklama yaptı. Biyomedikal bilimci Dr. Turacı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid 19 aşı çalışması 50.000 kişi üzerine uygulandı yüzde 90-92 etkisini gösterdi dünyaya dağıtmak için hazır bekleyeceğiz. Bizi takıp edin" açıklamasında bulundu.

İşte o açıklama;

Ülkelerine ayrıcalık tanıdılar

Buldukları aşı ile Türk halkı için gurur kaynağı olan Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci, Türkiye'nin aşıya rahatça ulaşabilmesi için ortakları ABD'li Pfizer'ı devreden çıkardı. Görüşmelerin doğrudan BioNTech ile yapılacağı öğrenildi.

ABD'li ortak devre dışı bırakıldı

Başta ABD olmak üzere aşıdan edinmek isteyen ülkeler Pfizer firmasına başvurmaya başladı. Denemeleri Türkiye'de de yapılan aşının ülkemizde kullanılıp kullanılmayacağı ise son dönemde netleşti. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuyu Pfizer firması yerine doğrudan BioNTec ile görüştüğü ortaya çıktı.

Şahin ve Türeci üretilecek aşı için iki ülke konusunda hassas davrandı. Türkiye ve Almanya'ya verilecek aşı için görüşmeleri Pfizer'ın değil BioNTech'in yürütmesi kararlaştırıldı. Şahin ve Türeci'nin bu iki ülkeye ayrıcalık tanıdıkları kaydedildi.Şahin ve Türeci'nin doğdukları ülke olan Türkiye ve yaşadıkları ülke Almanya'ya verebilecekleri doz sayısının önümüzdeki dönemde yapılacak görüşmelere göre belirlenmesi bekleniyor. Pfizer, aşı için diğer ülkelerle çalışmalara ilişkin görüşmeleri yürütürken Türkiye ve Almanya ile yapılan görüşmelere dahil olmuyor.

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