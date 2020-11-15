'Sürüneceksiniz' diyerek uyaran Fatih Altaylı salgından kurtuluş yolunu açıkladı: İki hafta tam kapanma

Koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ederken konusunda uzman bazı kişiler tam kapanma önerisinde bulunuyor. O öneriye gazeteci Fatih Altaylı'dan da destek geldi. 'Sürüneceksiniz' diyorum takan yok." diyerek sitem eden Altaylı salgından kurtuluşun yolunun iki hafta tam kapanma olduğunu belirtti.

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Dünyada ve Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ediyor. Gazeteci Fatih Altaylı da artan vakalarla ilgili endişelerini kaleme aldı. Koronavirüsü hafife alanları eleştiren Altaylı, hastalığın çok ciddi ve ölümcül olduğunun belirtti ve "'Sürüneceksiniz' diyorum takan yok, Öleceksiniz hem de sevdiklerinizi son bir kere göremeden" diyorum onu da takan yok." diyerek sitem etti.

Altaylı artan vaka artışının önüne geçmek için tek şartın iki hafta tam kapanmak olduğunu belirtti.

Altaylı şu ifadeleri kullandı:

Çünkü esnaf da, lokantacı da sorumsuz.

Azıtmışlar gibi akşam 7 ila 10 arasında parti yapan mekan var.

Batsın o mekan.

Artık başka çare yok.

Bu saatten sonra iki hafta tam kapanma kurtarır bir tek.

İki hafta tam kapanalım.

Bu hastalık yüzde 90 azalır.

İki hafta.

Şart.

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