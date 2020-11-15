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Mithat Melen ölüm sebebi nedir, hastalığı neydi neden öldü?

Maliye ve Milli Savunma eski bakanlarından ve başbakanlardan Ferit Melen'in oğlu Mithat Melen koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeti. Bu haberin ardından Mithat Melen'in hayatı merak konusu oldu.

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Eski başbakanlardan Ferit Melen'in oğlu Prof. Dr. Mithat Melen'e koronavirüs teşhisi konmuştu. Mithat Melen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Peki Mithat Melen kimdir, kaç yaşında? İşte Mithat Melen'in biyografisi...

Mithat Melen, 1947'de Ankara'da doğdu. Maliye ve Milli Savunma eski bakanlarından ve başbakanlardan Ferit Melen'in oğludur. 1971 yılında , Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin İşletme Muhasebe bölümünü bitirdi. 1973 yılında Brüksel'de NATO Sekreteryası’na uluslararası memur olarak girdi.

Askerlik görevinin ardından 1977 yılında Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Maliye Ataşesi oldu. 1979 yılında Brüksel Maliye Müşavirliğine yükseldi. Hazine Müsteşarlığı adına uluslararası ikili ekonomik ilişkileri yürüttü. Ardından Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı oldu. 1991 yılında ise Hazine Müsteşar Müşaviri görevini ifa etti.

Aynı zamanda 1992 yılından bugüne, Dünya Bankası, Sanayi ve Ticaret Odaları, belediyeler ile özel ve resmi kuruluşlara, başta ekonomi, uluslararası ilişkiler, finans, insan kaynakları, eğitim olmak üzere çeşitli konularda danışmanlık yaptı.

3 Kasım 2002 tarihli Milletvekili Genel Seçimlerinde MHP'den İstanbul 1. Bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu, ancak seçilemedi. 22 Temmuz 2007 seçimlerinde 23. dönem MHP İstanbul milletvekili olarak seçildi. Dünya Gazetesi köşe yazarıydı.

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