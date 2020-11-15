Sultanbeyli Kaymakamlığı Covid-19 salgını sürecinde koruyucu ailelerin yanında

SULTANBUYLE Kaymakamlığı anne-baba sevgisine ihtiyaç duyan çocuklarımızı şefkatle sahiplenip topluma kazandıran koruyucu aileleri pandemi sürecinde yalnız bırakmıyor.

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Cumhurbaşkanımı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Gönül Elçileri Projesi" kapsamında koruyucu aileleri evlerinde ziyaret eden Kaymakamlık çalışanları ailelerin talep ve ihtiyaçlarını sorarak içerisinde dezenfektan, kolonya, maske ve Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay’ın mesajının yer aldığı temizlik setlerinin dağıtımını gerçekleştiriyor.

Covid-19 Salgını Sürecinde Koruyucu Ailelerimizin Yanındaydık

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay koruyucu aile konusuyla ilgili yaptığı açıklamada “Tüm Dünya ile birlikte ülkemizin de zor günlerden geçtiği covid-19 salgını sürecinde koruyucu ailelerimizin her zamankinden daha çok yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz.”

Koruyucu Aile Yanındaki Çocuk Sayısını 12’ye Yükselttik

“Koruyucu ailelikle ilgili ilçemizde yaptığımız bilgilendirme faaliyetleri sonucunda 5 olan koruyucu aile yanındaki çocuk sayısını %140 arttırarak 12’ye yükselttik. Hedefimiz daha fazla çocuğumuzun koruyucu aile yanına yerleşmesini sağlamak. Bu amaç doğrultusunda Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Aile Güven, Aile Mutluluk, Aile Gelecektir

“Aile güven, aile mutluluk, aile gelecektir. Siz değerli vatandaşlarımızın da anne-baba sevgisine ihtiyaç duyan bir çocuğumuza koruyucu aile olarak, çocuklarımızın hayatında fark oluşturmasını ve geleceğimize sahip çıkmasını önemle rica ediyorum.” İfadelerini kullandı.