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Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

IRAK'ın kuzeyinde eylem hazırlığında olan 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı 2 teröristin düzenlenen hava herakatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürmeye devam edecek!" denildi.

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