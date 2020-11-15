İsmail Demir: EBK-M44 El Bombası Kutusu, TSK'nın envanterine girmeye hazır

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, EBK-M44 El Bombası Kutusu'nun yüzde 100 yerli ve milli olarak Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) tarafından üretildiğini ve TSK'nin envanterine girmeye hazır hale geldiğini duyurdu.

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İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, EBK-M44 El Bombası Kutusu hakkında bilgi verdi.

Mehmetçiğin ihtiyaç, talep ve deneyimleriyle sahada avantaj sağlayacak yeni ürünler geliştirmeye devam ettiklerini belirten Demir, şunları kaydetti:

"EBK-M44 El Bombası Kutusu, meskun mahal ve özel saha operasyonları için sağlam, hafif ve işlevsel yapısıyla yüzde 100 yerli ve milli olarak STM tarafından üretildi. Her türlü çevre koşuluna uygun EBK-M44, iki saniye içinde silahı bırakmadan, tek elle el bombasını kullanma imkanı veriyor. Çift emniyet sistemli EBK-M44, pimi çekilmiş olsa bile el bombasını geri koyma ve taşıma imkanıyla operasyonun güvenli şekilde sürmesini sağlıyor. Kendisi küçük, etkisi ve faydası çok büyük olan EBK-M44, girdiği tüm zorlu testleri başarıyla tamamlayarak TSK'nin envanterine girmeye hazır hale geldi."

Demir, paylaşımında ayrıca EBK-M44 hakkında bir videoya da yer verdi. Söz konusu videoda Demir'in paylaştığı bilgilere ek olarak EBK-44'ün kullanıcı dostu tasarımı ile hem sağ hem sol elle atışa uygun olduğu belirtildi.

1️⃣ Mehmetçiğin ihtiyaç, talep ve deneyimleriyle sahada avantaj sağlayacak yeni ürünler geliştirmeye devam ediyoruz.



EBK-M44 El Bombası Kutusu, meskûn mahal ve özel saha operasyonları için; sağlam, hafif ve işlevsel yapısıyla %100 yerli ve milli olarak STM tarafından üretildi. pic.twitter.com/da7Y0vCYbF — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) November 15, 2020