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Aksaray'da feci kaza! TIR'a arkadan çaptı

AKSARAY’da TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Uca (25) yaralandı, arkadaşı Ali Can Uğur (25) ise hayatını kaybetti. Polis, otomobilin kilometre göstergesindeki ibrenin, 160 kilometrede takılı kaldığını belirledi. 

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Aksaray- Konya Karayolu'nun 35'inci kilometresinde feci bir kaza meydana geldi. Mehmet Uca yönetimindeki 42 HBK 19 plakalı otomobil, Abdullah Özkan (29) idaresindeki 68 BK 540 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada sürücü Abdullah Özkan ağır yaralandı, beraberinde bulunan arkadaşı Ali Can Uğur hayatını kaybetti.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Uca'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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