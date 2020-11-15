BIST 1.291
DOLAR 7,68
EURO 9,09
ALTIN 469,65
HABER /  GÜNCEL

Masterchef Barbaros Yoloğlu yaşı kaç nereli eski haline bakın

Masterchef Türkiye'de siyah önlüğü giyen ve eleme adayı olan isimlerden biri Barbaros Yoloğlu oldu. Her bölüm iddiasını ortaya koyan Barbaros Yoloğlu'nun hayatı araştırılıyor. Özellikle et ürünlerinde kendini gösteren Barabros Yoloğlu 26 yaşında. Bir zamanlar çok kilolu olan Barbaros'un eski hali ise instagramda konuşulan konulardan.

Abone ol

Masterchef'in her bölümünde iddiasını ortaya koyan ve kendisini Masterchef 2020'nin şampiyonu ilan eden Barbaros Yoloğlu'nun hayatı herkes tarafından merak ediliyor. Takım arkadaşları sık sık sözlü düelloya giren ve söyledikleri ile şimşekleri üzerine çeken Masterchef Barbaros 26 yaşında ve yarışmaya Bodrum!dan katılıyor. Peki Masterchef Barbaros kimdir, nereli? 

MasterChef Barbaros, yapmış olduğu çıkışlarla izleyicilerin yakın markajında yer alıyor. Takım arkadaşları ve karşı takımda yer alan isimlerle sık sık tartışma içerisine giren ve söylemleri ile dikkat çeken MasterChef Barbaros, zaman zaman da yemekleri ile gündemde yer alıyor. Peki, MasterChef Barbaros kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isimle ilgili bazı bilgiler

MasterChef Barbaros kimdir?

Barbaros Yoloğlu, Samsun’un Alaçam ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yarışmaya Bodrum’dan dahil olan Barbaros Yoloğlu, 26 yaşında. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin altını çizdi.

Barbaros Yoloğlu üçlü elemelerde Deniz Aktuğ ve Murat Kaplan ile karşı karşıya gelmişti.

İşte Barbaros'un eski hali

Instagram'da 120 bin kişi tarafından takip edilen yarışmacının, eskiden çok kilolu olduğu ve bir hayli kilo verdiği ortaya çıktı. Değişimi ile sosyal medyada gündem olan MasterChef Barbaros, görenleri şaşkına çevirdi

SON DAKİKA HABERLERİ
Azerbaycan Kelbecer'in boşaltılması için Ermenistan'a 10 gün ek süre verdi
İstanbul'daki tarihi Vaniköy Camisi'nde yangın çıktı
Ankara'daki sağlıkçılara saldırı girişimi! Ekip o yaralıyı ölümden döndürmüş
Diyarbakır Valisi'nden Kırklar Dağı'na imar tepkisi: Burunlarından fitil fitil getirmezsem...
Mahkemeden karar çıktı! FETÖ kanalının dizisi Küçük Gelin'e büyük şok
İsmail Demir: EBK-M44 El Bombası Kutusu, TSK'nın envanterine girmeye hazır
ÖNCEKİ HABERLER
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Hedeflediğimiz 6 puanı alacağız
Kılıçdaroğlu da yalanladı! HDP ile asla anayasa taslağı hazırlamadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli KKTC'de! Maraş'ta piknik yapacaklar
Masterchef Eray kaç yaşında nereli Eray Aksungur kimdir gerçek mesleği ne?
Bir Başkadır'ın yönetmeni kimdir Berkun Oya dizileri hangisi?
Ahmet Kekeç ölüm nedeni nedir neden öldü? Ahmet Kekeç hastalığı
Yorumlar